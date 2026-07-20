VS melden begin proef rond machtsovername in zuiden Libanon

WASHINGTON (ANP) - Een proef waarbij het Libanese leger de controle moet overnemen van Israël is begonnen, melden de Verenigde Staten. Het Libanese leger moet in drie zogenoemde proefgebieden in het zuiden van het land het bestand met Israël gaan handhaven.

De operaties om de proefgebieden op te zetten zouden zijn begonnen in de zuidelijke dorpen Froun, Srifa en Zawtar el Gharbiyeh, die relatief dicht bij elkaar liggen. De Amerikanen vermelden niet of het Israëlische leger zich daar nu al heeft teruggetrokken. Eerder werd gesuggereerd dat er later nog meer van dit soort gebieden bij zouden komen.

Tijdens onderhandelingen tussen Libanon en Israël werd afgesproken dat het Libanese leger "als proef" de controle over zou nemen van Israël in deze gebieden. Het Libanese leger staat bekend als zwak en niet opgewassen tegen de gewapende beweging Hezbollah, die ook actief is in het zuiden.