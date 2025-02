VS vliegen migranten terug naar India

NEW DELHI (ANP) - Een Amerikaans militair vliegtuig heeft 104 Indiase migranten zonder geldige verblijfsstatus teruggevlogen naar India, bericht de Times of India. De krant omschrijft de vlucht als de eerste keer dat Indiase migranten op deze wijze worden aangepakt sinds Donald Trump weer aan de macht kwam.

Trump heeft duidelijk gemaakt op ongekend grote schaal migranten de VS uit te willen zetten. Hij belde eind vorige maand met de Indiase premier Narendra Modi en sprak toen ook over migratie. Trump sprak naderhand de verwachting uit dat Modi "zal doen wat juist is" bij het terugnemen van migranten die de VS moeten verlaten.

Het vliegtuig met de Indiërs landde bij Amritsar. Dat ging gepaard met allerlei veiligheidsmaatregelen door de plaatselijke autoriteiten.