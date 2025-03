VVV: instorten Wilhelminatoren heeft geen gevolgen voor toerisme

VALKENBURG (ANP) - Het instorten van de Wilhelminatoren in Valkenburg zal geen grote impact hebben op het toerisme in de regio. Dat verwacht het toerismebureau Visit Zuid-Limburg. "Het verandert niets aan de aantrekkingskracht van Valkenburg en omgeving", zegt woordvoerder Manon Luijten.

De VVV in Zuid-Limburg werd in 1885 opgericht en bestaat daarmee dit jaar 140 jaar. "In al die jaren is er veel veranderd in de regio", zegt Luijten. "Er komen dingen bij en er gaan dingen weg. Maar het aanbod aan attracties in het gebied is heel uitgebreid." Toeristen komen onder meer voor de kasteelruïne van Valkenburg, de grotten en om te wandelen en fietsen.

De Wilhelminatoren was volgens Visit Zuid-Limburg "heel speciaal, een soort landmark". "Het is heel jammer dat die er niet meer is. Het landschap is veranderd", aldus Luijten. "De toren gaat heel erg gemist worden, vooral door Valkenburgers." De organisatie hoopt dat de toren weer opgebouwd gaat worden.

Crowdfundingactie

Maandag zei burgemeester Daan Prevoo van de gemeente Valkenburg aan de Geul dat hij een crowdfundingsactie wil beginnen voor de herbouw. De uitkijktoren stortte zondagochtend vroeg plotseling in. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

De gemeente werd in 2021 ook al getroffen door een grote overstroming. Ruim 2000 huizen raakten beschadigd en de totale schade bedroeg een half miljard euro.