Waarschijnlijk droog bij landelijke intocht Sinterklaas

HOUTEN (ANP) - De kans is groot dat het zaterdag droog blijft tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Vianen. Dat meldt Weeronline. Het blijft wel overwegend bewolkt en de temperatuur loopt op naar een graad of 10.

Volgens Weeronline domineren wolkenvelden het weerbeeld en kan uit dikkere bewolking lichte regen vallen. De kans dat het tijdens de intocht droog blijft, is wel een stuk groter.

Ook in andere plaatsen in Nederland vinden kleinere intochten plaats. Intochten op zaterdag houden het waarschijnlijk droog. Zondag is de kans op een bui een stuk groter, maar de meeste regen wordt pas later op de dag verwacht. Op beide dagen komt de temperatuur op de meeste plaatsen uit rond 10 graden.