Veel belangstelling voor Amsterdams spoeddebat over geweld

AMSTERDAM (ANP) - Het spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad over het geweld rondom de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv trekt veel belangstellenden. In de raadszaal gelden extra veiligheidsmaatregelen. Zo mogen er geen flesjes water mee naar binnen en is glaswerk niet toegestaan.

Rondom de Stopera is de politie volop aanwezig. Onder de vele media die het debat volgen, zijn ook buitenlandse journalisten van onder meer Die Zeit en Al Jazeera. De publieke tribune zit vol met geïnteresseerden.

Het debat met burgemeester Femke Halsema begon om 12.00 uur. Meerdere partijen in de raad spraken al hun afschuw uit over de gebeurtenissen van vorige week, waarbij onder meer Israëlische voetbalsupporters werden aangevallen. De Amsterdamse driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie kwam maandagavond laat met een feitenrelaas, waarin een reconstructie staat van wat er is gebeurd de afgelopen dagen.

Plaatsvervangend raadsvoorzitter Kune Burgers (VVD) zei aan het begin van het debat dat het naar verwachting een emotionele vergadering wordt en dat er ook ruimte is voor emoties. Hij zei te verwachten dat het debat op een "respectvolle manier" verloopt, "met respect voor anderen en de emoties van de ander". Ook vroeg hij de raadsleden "het niet op de persoon te spelen". Verder verzocht hij de aanwezigen op de publieke tribune geen tekenen te geven van goed- of afkeuring van de woorden van de sprekers tijdens het debat.