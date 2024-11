Wapenstilstand bereikt in Pakistan na dodelijk sektarisch geweld

PESHAWAR (ANP/RTR/AFP) - Een team bemiddelaars van de Pakistaanse regering is erin geslaagd een staakt-het-vuren van zeven dagen te bewerkstelligen tussen rivaliserende sektarische groepen, meldt een van de bemiddelaars. Daarmee kwam er een einde aan dagen van gevechten in het noordwesten van Pakistan. Daardoor kwamen volgens een lokale overheidsvertegenwoordiger in drie dagen tijd zeker 82 mensen om en raakten 156 anderen gewond.

Regeringswoordvoerder Muhammad Ali Saif zei tegen persbureau Reuters dat zowel sjiitische als soennitische leiders hebben ingestemd met het stoppen van aanvallen over en weer. De vijandelijkheden zouden zijn begonnen toen gewapende mannen donderdag konvooien van burgervoertuigen aanvielen, waarbij minstens veertig mensen omkwamen, voornamelijk sjiitische moslims.

Pakistan is een overwegend soennitisch land, maar in het grensgebied met Afghanistan wonen veel sjiieten. In de regio heersen al decennialang spanningen. De laatste tijd waren er weer vaker confrontaties tussen militante groepen.