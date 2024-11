Italiaanse partij VijfSterren breekt met oprichter Beppe Grillo

ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse VijfSterrenbeweging heeft de banden verbroken met Beppe Grillo, in 2009 een van haar oprichters. De komiek was nog als communicatieadviseur verbonden aan de partij. Grillo was niet aanwezig bij de partijbijeenkomst waarop het besluit werd genomen.

Grillo had een slechte verstandhouding met partijleider Giuseppe Conte, met wie hij herhaaldelijk in botsing kwam sinds deze in 2021 de leiding kreeg over de op een na grootste oppositiepartij van Italië. Grillo, bekend om zijn uitgesproken taal, heeft Conte in het verleden beschuldigd van een gebrek aan politieke visie en bekritiseerde wat hij zag als een poging om de ooit zo eigenzinnige beweging om te vormen tot een traditionele partij.

Grillo richtte VijfSterren op met internetexpert Gianroberto Casaleggio. Bij de parlementsverkiezingen van 2018 kreeg de partij nog 32 procent van de stemmen en trad ze toe tot een coalitieregering. Momenteel zou ze volgens peilingen op ongeveer 11 procent kunnen rekenen.