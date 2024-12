Week voor kerst ruim 13.000 kilo verboden vuurwerk ingenomen

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft in de week voor kerst 13.124 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, meldt het Openbaar Ministerie in de zogeheten vuurwerkbarometer. Dat is een stuk meer dan de 4746 kilo die vorig jaar in die periode werd onderschept.

De inbeslagname van de week voor kerst is ook de op een na grootste hoeveelheid van dit jaar. Alleen in de week van 19 februari werd meer illegaal vuurwerk in beslag genomen: 13.676 kilo.

In totaal is dit jaar tot en met 16 december 93.741 kilo verboden vuurwerk ingenomen. In heel vorig jaar werd in totaal 78.895 kilo illegaal vuurwerk onderschept.

Later deze week wordt bekend hoeveel illegaal vuurwerk de opsporingsdiensten in de laatste week van het jaar in beslag hebben genomen.