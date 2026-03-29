Weer brand in belangrijke Russische haven na aanval

Samenleving
door anp
zondag, 29 maart 2026 om 10:15
MOSKOU (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Russische haven van Oost-Loega heeft opnieuw schade opgelopen door een Oekraïense droneaanval. Dat meldt de gouverneur van Leningrad, die stelt dat tientallen onbemande toestellen zijn neergehaald boven het gebied.
In de haven brak na de aanval brand uit, zegt gouverneur Aleksandr Drozdenko. Oost-Loega geldt als een belangrijke exporthaven voor de oliesector en zou eerder deze week ook al zijn getroffen door aanvallen, net als de haven van Primorsk.
Bronnen lieten toen weten dat het laden van ruwe olie en olieproducten in de havens was opgeschort nadat branden waren uitgebroken. De rookontwikkeling was tot in Finland te zien.
Oekraïne valt vaker de oliesector van het grondstofrijke Rusland aan. Zo wordt geprobeerd de Russische oorlogseconomie te ondermijnen.
