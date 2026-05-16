Taiwan: wapenleveringen VS zijn hoeksteen van regionale vrede

TAIPEI (ANP/RTR) - De Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan zijn altijd een hoeksteen van regionale vrede en stabiliteit geweest en wettelijk vastgelegd. Dat zei de Taiwanese viceminister van Buitenlandse Zaken Chen Ming-chi zaterdag. Taiwan zal blijven communiceren met de VS en de situatie rond verdere wapenleveringen vanuit Amerikaans perspectief begrijpen, vertelde hij verslaggevers in Taipei.

De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdag tijdens zijn tweedaagse bezoek aan China dat hij geen toezeggingen heeft gedaan aan dat land over Taiwan. Hij gaf aan snel te beslissen over een eventuele nieuwe wapendeal met Taiwan.

De relatie met Taiwan was een belangrijk gespreksonderwerp tijdens Trumps bezoek aan zijn Chinese collega Xi Jinping. Volgens China is Taiwan de belangrijkste kwestie in de relatie met de VS en het land waarschuwt dat er een conflict over kan ontstaan.

'Afschrikmiddel'

Taiwan is dankbaar voor de langdurige steun van Trump voor vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan, zei de woordvoerder van president Lai Ching-te van Taiwan zaterdag.

"Wapenverkopen tussen Taiwan en de VS maken niet alleen deel uit van de Amerikaanse veiligheidsverbintenis jegens Taiwan, zoals expliciet vermeld in de Taiwan Relations Act, maar dienen ook als een gezamenlijk afschrikmiddel tegen regionale dreigingen", aldus de woordvoerder.