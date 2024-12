Wijkcentrum langer open voor buurtbewoners Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - In het Haagse Wijkcentrum Mariahoeve is het dinsdag een komen en gaan van buurtbewoners die hulp zoeken of een luisterend oor na de explosies aan de Tarwekamp. Ze kunnen er met elkaar in gesprek met een kop koffie of broodje of met vragen terecht bij politiemensen, medewerkers van het Rode Kruis of de woningcorporatie. Het wijkcentrum houdt de deuren momenteel langer open dan gebruikelijk. "We zijn open van 09.00 uur tot 20.00 uur", zegt een woordvoerster.

In het wijkcentrum liggen twee condoleanceregisters die volop worden getekend. Buiten is een plek ingericht voor bloemen en kaarsen. "Vandaag zien we veel ondernemers die zijn getroffen", aldus de woordvoerster. Maar er komen ook buurtbewoners vertellen wat ze hebben meegemaakt. "Sommigen kunnen niet meer slapen. Ook horen we dat mensen hun huis niet uit willen. Die proberen we hier naartoe te krijgen, zodat ze met buurtgenoten in contact kunnen komen."

Mensen zijn bang, merkt de woordvoerster. "Ik hoorde jongeren zeggen dat ze dachten dat het een raket was uit Rusland." Tegenover de ingestorte huizen wonen volgens haar vluchtelingen uit Syrië. "Je ziet deze mensen compleet verstijven. Ze kijken continu naar een beeld wat je niet wilt zien." Ook is er veel verdriet. Een man barst in snikken uit als hij het condoleanceregister tekent.

Buurtbewoners vragen zich volgens de woordvoerster ook af wat de oorzaak kan zijn. "Iedereen wil weten wat dit kan zijn. Is er echt iemand die al die mensen dit heeft aangedaan?"