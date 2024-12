7 Dingen waar je op moet letten bij het leggen van een vloer

Het leggen van een nieuwe vloer kan je ruimte een totaal nieuwe uitstraling geven. Maar om ervoor te zorgen dat je vloer er niet alleen prachtig uitziet, maar ook jarenlang meegaat, zijn er een aantal belangrijke stappen die je niet mag overslaan. Een goed voorbereid proces – inclusief het egaliseren van de ondergrond – voorkomt problemen en zorgt voor een duurzaam eindresultaat. Hier zijn zeven essentiële dingen waar je op moet letten bij het leggen van een vloer.

1. Controleer de ondergrond

De basis van een mooie en duurzame vloer begint met een stabiele en geschikte ondergrond. Controleer of de vloer egaal, schoon en droog is. Oneffenheden, scheuren, of hoogteverschillen kunnen ervoor zorgen dat de nieuwe vloer niet goed ligt, sneller slijt, of zelfs beschadigd raakt.

Tip: Als de ondergrond niet helemaal vlak is, is egaliseren een must. Een gladde ondergrond is essentieel, vooral bij vloeren zoals PVC, laminaat of vinyl.

2. Egaliseer de vloer

Een van de belangrijkste stappen bij het leggen van een vloer is het egaliseren van de ondergrond. Dit proces zorgt ervoor dat de vloer volledig vlak is, waardoor oneffenheden worden weggewerkt en de vloerbedekking beter hecht.

Waarom egaliseren? Zonder een egale ondergrond kunnen er hobbels ontstaan, wat niet alleen lelijk is, maar ook schade veroorzaakt aan de vloerbedekking.

Zonder een egale ondergrond kunnen er hobbels ontstaan, wat niet alleen lelijk is, maar ook schade veroorzaakt aan de vloerbedekking. Wanneer egaliseren? Egaliseren is vooral nodig bij betonnen vloeren met scheuren, houten ondervloeren, of ondergronden met lijmresten van oude vloerbedekkingen.

Laat dit door een professional doen voor een strak en duurzaam resultaat.

3. Kies de juiste ondervloer

Een ondervloer is niet alleen een extra laag, maar speelt een belangrijke rol in het comfort en de levensduur van je nieuwe vloer. De keuze van de ondervloer hangt af van het type vloer dat je legt en de situatie in de ruimte.

Voorbeelden:

Geluidsreducerende ondervloeren voor appartementen.

Isolerende ondervloeren voor ruimtes met een koude ondergrond.

Vochtwerende ondervloeren voor ruimtes zoals de keuken of badkamer.

Een goede ondervloer voorkomt geluidsoverlast, biedt extra isolatie en beschermt je vloer tegen vocht.

4. Controleer op vochtproblemen

Vocht is een van de grootste vijanden van vloeren, vooral bij houten of laminaatvloeren. Controleer voordat je begint of er sprake is van vocht in de ondergrond. Dit kun je doen met een vochtmeter of door een professional in te schakelen.

Tip: Bij een betonnen ondergrond is een vochtwerende folie vaak noodzakelijk om te voorkomen dat vocht uit de vloer omhoog trekt en schade veroorzaakt.

5. Laat de vloer acclimatiseren

Veel vloermaterialen, zoals hout, laminaat en PVC, moeten acclimatiseren aan de temperatuur en luchtvochtigheid van de ruimte waar ze gelegd worden. Dit voorkomt dat de vloer later gaat krimpen of uitzetten.

Hoe werkt het? Laat de vloer 48 tot 72 uur in de ruimte liggen, in gesloten verpakkingen. Zorg ervoor dat de ruimte op kamertemperatuur is.

6. Houd rekening met uitzetvoegen

Vloermaterialen zoals hout en laminaat zetten uit en krimpen door veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Het is daarom belangrijk om bij het leggen van deze vloeren een kleine ruimte vrij te laten langs de muren en andere obstakels.

Hoeveel ruimte? Over het algemeen is een uitzetvoeg van 8-10 millimeter voldoende. Deze voeg kan later worden afgewerkt met plinten voor een strakke look.

7. Werk netjes af

Een goede afwerking maakt het verschil tussen een vloer die ‘oké’ is en een vloer die er professioneel uitziet. Zorg dat plinten, overgangen en randen netjes worden afgewerkt.