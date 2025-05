Wilders denkt aan nieuwe strengere migratiemaatregelen, onduidelijk welke

Geert Wilders is van plan om in de coalitie nieuwe migratiemaatregelen voor te stellen, maar maakt tegenover journalisten niet duidelijk welke. Daardoor is ook niet vast te stellen of het coalitieakkoord hiervoor inderdaad moet worden opengebroken, zoals de PVV-leider zegt.

Tijdens het wekelijkse fractieoverleg heeft Wilders ook aangegeven dat hij opnieuw wil onderhandelen over afspraken op migratie.

De aanleiding zijn cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die De Telegraaf maandag aanhaalde. Die lieten zien dat er sinds april vorig jaar per saldo 130.000 migranten bij zijn gekomen.

"De cijfers wijzen heel erg ook op arbeidsmigratie. Maar zoals u weet blijven mensen die om asielreden komen hier vele malen langer", aldus Wilders, die eraan toevoegt dat asielmigranten de staatskas volgens hem ook meer kosten. Daarom heeft hij vooral voorstellen om de asielmigratie in te dammen.