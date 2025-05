Wetenschappers ontrafelen mysterie van massagraf met duizenden dino's

Een rustig bosgebied in het Canadese Alberta herbergt een van de meest indrukwekkende prehistorische vindplaatsen ter wereld. Maar liefst tienduizend dinosaurussen kwamen hier tegelijk aan hun einde. En nu weten we eindelijk hoe.

Het gaat om een kudde Pachyrhinosaurus, een neefje van de bekendere Triceratops. Deze dieren konden wel zes meter lang worden en waren zo zwaar als twee personenauto's bij elkaar. Het opvallendste aan deze dino's was hun kop: in plaats van een hoorn hadden ze een soort knots van bot op hun neus.

Net als hedendaagse rendieren trokken deze kolossen in gigantische groepen door het landschap. Maar op een dag, zo'n 72 miljoen jaar geleden, ging het vreselijk mis. Een enorme vloedgolf, mogelijk veroorzaakt door moessonregens in de bergen of een tropische storm, verraste heel de kudde. De modderstroom was zo hevig dat geen enkel dier kon ontsnappen.

Goudmijn van informatie

Balen voor de kudde, maar voor wetenschappers is deze tragedie een goudmijn aan informatie. Op elke vierkante meter vinden ze namelijk honderden botten, vaak perfect bewaard gebleven in de modder. Ze treffen bovendien dino's van alle leeftijden aan.

De onderzoekers hebben hierdoor veel kunnen uitpuzzelen. Ze hebben bijvoorbeeld ontdekt dat geen enkele Pachyrhinosaurus er precies hetzelfde uitzag. Ze hadden allemaal net iets andere versieringen op hun kop. Waarschijnlijk hielp dit de dieren om elkaar te herkennen in de enorme kudde, een beetje zoals wij mensen ook allemaal een uniek gezicht hebben.