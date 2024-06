Wilders schampert over weren Bosma: anders speech ik wel

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders heeft honend gereageerd op de ingetrokken uitnodiging voor partijgenoot en Kamervoorzitter Martin Bosma bij de herdenking van het slavernijverleden. "Ik wil anders maandag wel naar Amsterdam gaan en daar speechen hoor. Ze zullen gaan hunkeren naar onze Voorzitter", schrijft hij in een kort bericht op X.

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) had kritiek op de komst van Bosma, die sinds eind vorig jaar de Tweede Kamer voorzit. Na een gesprek tussen NiNsee en Bosma is "gezamenlijk overeengekomen" dat zijn uitnodiging wordt ingetrokken. De afgelopen weken heerste onrust over de verwachte aanwezigheid van de PVV'er.

Als voorzitter stelt Bosma zich neutraal op, maar in het verleden was hij juist fel over de herdenkingen. Zo sprak hij van "slavernijgedram" en pleitte hij als Kamerlid voor het intrekken van de excuses die Nederland heeft gemaakt voor het slavernijverleden.