Geert Wilders heeft tijdens het debat over de regeringsverklaring fel uitgehaald naar VVD-leider Dilan Yeşilgöz. De PVV-leider noemde het een "valse, vuile beschuldiging" dat hij achter de tweet van vicepremier Fleur Agema zou zitten.

Het debat ontaardde in chaos nadat er eerst een schorsing was geweest om te overleggen over de tweet van Agema. De PVV-minister twitterde tijdens het debat over de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (GroenLinks).