Witte Huis: Trump achter defensieminister na Signal-onthulling

WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump staat achter zijn minister van Defensie Pete Hegseth. Dat liet het Witte Huis weten nadat de krant The New York Times had bericht dat Hegseth aanvalsplannen had gedeeld met zijn vrouw, broer en persoonlijke advocaat.

Hegseth zou de informatie over geplande aanvallen op de Houthi's hebben gepost in berichtendienst Signal. De krant kreeg daarover informatie van meerdere bronnen.

Eerder dit jaar ontstond al ophef toen bleek dat hoge regeringsmedewerkers informatie over de aanvallen op de Houthi's via Signal hadden besproken. Die app wordt gezien als minder veilig dan regeringskanalen. De discussie lekte uit omdat per ongeluk een journalist was toegevoegd aan de chat.

Dit keer speelt ook mee dat er schijnbaar geen noodzaak was om militaire informatie te delen met mensen uit de privéomgeving van Hegseth. Hij zou volgens een bron van de krant ook door medewerkers zijn gewaarschuwd dat het onverstandig was om gevoelige gegevens via zo'n chat te verspreiden.