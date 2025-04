Wall Street verder omlaag, dollar naar laagste punt in drie jaar

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten openden maandag opnieuw in het rood, waarmee de verliezen van vorige week werden voortgezet. Beleggers reageerden teleurgesteld op het uitblijven van vooruitgang in de wereldwijde handelsbesprekingen. Ook maken zij zich zorgen over de Amerikaanse regering die onderzoekt of Jerome Powell, voorzitter van de centrale bank, ontslagen kan worden. President Donald Trump is ontevreden over het rentebeleid van de Federal Reserve, dat onafhankelijk van de Amerikaanse regering is.

De aanhoudende aanvallen op Powell hebben de zorgen over de onafhankelijkheid van de Fed bij het bepalen van het monetaire beleid van 's werelds grootste economie verder aangewakkerd. Mede hierdoor daalde de dollar verder, tot het laagste niveau in drie jaar. Op de valutamarkt noteerde de euro op 1,1530 dollar, vergeleken met 1,1375 dollar bij het slot van de Amerikaanse beurzen vorige week donderdag.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,7 procent lager op 38.851 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 1 procent op 5226 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 1,5 procent tot 16.049 punten. Vrijdag waren de beurzen gesloten voor Goede Vrijdag.