Witte Huis was op de hoogte van Israëlische aanvallen op Gaza

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump was vooraf op de hoogte gebracht van de luchtaanvallen waarmee Israël in de nacht van maandag op dinsdag de Gazastrook trof. Een woordvoerder van het Witte Huis meldde aan het Fox News-programma Hannity dat Trump "aan Hamas, de Houthi-rebellen, Iran en alle anderen die niet alleen Israël, maar ook de VS terroriseren duidelijk heeft gemaakt dat ze daar een prijs voor zullen betalen".

De Witte Huis-woordvoerder zei ook dat "de hel los zal breken". Eerder heeft Trump ook gewaarschuwd dat Hamas alle gijzelaars vrij moet laten, anders "zal de hel losbreken".

De aanvallen waren volgens getuigen in de Gazastrook "de grootste sinds de wapenstilstand op 19 januari begon". De Palestijnse autoriteiten maken melding van tientallen doden.