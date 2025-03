Israël: aanval op leiderschap Hamas 'duurt zo lang als nodig'

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische aanvallen op de Gazastrook "zullen zo lang duren als nodig is", aldus een hooggeplaatste Israëlische functionaris. Het Israëlische leger is in de nacht van maandag op dinsdag begonnen aan "aanvallen op de top van Hamas", aldus de functionaris die anoniem wilde blijven. Volgens de autoriteiten in de Gazastrook zijn zeker tweehonderd mensen om het leven gekomen.

De functionaris spreekt van een reeks aanvallen "op militaire bevelhebbers, leidinggevenden en infrastructuur van terreurorganisatie Hamas". Een correspondent van Al Jazeera meldt dat er naast luchtaanvallen ook met Israëlische tanks op doelen in de Gazastrook wordt geschoten.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu meldde in een verklaring dat hij het leger opdracht had gegeven "krachtig op te treden" tegen Hamas.

Het was sinds half januari relatief rustig in de Gazastrook door een wapenstilstand tussen Hamas en Israël. De eerste fase van de wapenstilstand tussen Hamas en Israël liep na zes weken af zonder dat de tweede fase inging.