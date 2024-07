Zaterdagavond code geel in midden en zuidoosten om onweersbuien

DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft voor Noord-Brabant, Utrecht, Limburg en Gelderland code geel afgegeven vanwege plaatselijk stevige onweersbuien zaterdagavond. Bij die buien zijn windstoten, wateroverlast en hagel mogelijk.

Tijdens een onweersbui is er kans op windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur, 20 tot 40 millimeter regen in korte tijd en ook hagelstenen van 1 tot 2 cm doorsnee. Met code geel waarschuwt het weerinstituut voor kans op gevaarlijk weer. "Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is", staat op de site.