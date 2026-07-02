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Zeker 64 slachtoffers in Tarwekampzaak dienen schadeclaim in

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 12:16
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DEN HAAG (ANP) - 64 slachtoffers willen schadevergoeding in de zaak over de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, meldde het Openbaar Ministerie donderdag tijdens de zevende voorbereidende zitting. Dat aantal loopt mogelijk nog op. De rechtbank sprak later over mogelijk zeventig vorderingen en beloofde over uiterlijk twee weken een overzicht te verstrekken. De zaak telt volgens het OM in totaal 96 slachtoffers.
Bij de explosie op 7 december 2024 kwamen zes mensen om het leven en vielen vijf gewonden. De aanslag was gericht tegen een bruidsmodewinkel van de ex-vriendin van hoofdverdachte Moshtag B. (35). Het pand was gevestigd op de begane grond van het getroffen blok. Justitie ziet B. als de opdrachtgever.
Verdachte Mourad B. T. (30) gaf op de zitting aan in gesprek te willen met de slachtoffers. "Hij wil uitleggen, excuses maken en in gesprek gaan", zei zijn advocaat. "Het aanbod is gedaan, iedereen heeft het gehoord", zei de rechtbankvoorzitter daarop. Een beslissing nam hij niet.
Het onderzoek in de zaak is afgerond. Het wachten is nog op een aantal rapportages. Ook werkt de politie aan een visualisatie van de gebeurtenissen. Op 7 september staat een nieuwe inleidende zitting gepland. De zaak wordt in november en december inhoudelijk besproken.
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