Vier psychologen kregen dezelfde vraag over vervreemde broers en zussen — en gaven vier keer hetzelfde antwoord

Je stuurt nog een verjaardagsappje, je ziet elkaar met kerst, en toch weet je niet meer wat je broer of zus dit jaar heeft meegemaakt. Er was geen ruzie, geen erfeniskwestie, geen dronken opmerking op een bruiloft. Vier Amerikaanse psychologen kregen dezelfde vraag voorgelegd en noemden onafhankelijk van elkaar dezelfde oorzaak, en die staat in geen enkel familiedrama.

Wat vier psychologen tegelijk aanwijzen

De term die alle vier gebruiken is passieve drift. Geen breuk, geen beslissing, maar een langzame verdunning van het contact terwijl het leven zijn gang gaat. Studie, werk, verhuizing, een nieuwe partner, kinderen: nieuwe prioriteiten die niet meer samenvallen met die van je broer of zus. De emotionele basis blijft, maar in het dagelijks leven wordt de ruimte voor elkaar steeds kleiner.

Time machines bestaan alleen in films, en jullie zijn beiden andere mensen dan toen jullie samen speelden als kind.

Waarom het zo ongemerkt gaa t, heeft te maken met hoe de band ooit werkte. Als kind hoefde je er niets voor te doen: jullie levens waren met elkaar verweven, contact ontstond vanzelf. Zodra die verwevenheid wegvalt, moet passieve moeite plotseling actieve moeite worden, en juist die omschakeling maakt bijna niemand bewust.

Waarom afstand meer is dan kilometers

Geografische afstand en drukke agenda's verminderen het aantal momenten waarop iets van betekenis kan gebeuren. Omdat de band onderhoud nodig heeft, slaat minder frequent contact op termijn om in emotionele afstand. Twee mensen die elkaar nog jaarlijks spreken kunnen elkaar in de tussentijd volledig zijn kwijtgeraakt.

Daarnaast verschuift wat je onder je gezin rekent. Wie trouwt en kinderen krijgt, gaat zijn partner en kinderen als naaste familie beschouwen. Die beweging naar het nieuwe gezin gaat vaak samen met een beweging weg van het gezin waarin je opgroeide, en dat effect wordt sterker als de partner niet goed opschiet met broers, zussen of ouders.

Ook uiteenlopende waarden spelen mee. Kinderen delen doorgaans de waarden van hun ouders en van elkaar; volwassenen ontwikkelen eigen opvattingen, en scherpe politieke verschillen kunnen daarna een blokkade worden voor toenadering.

Het tegengif voor de automatische piloot is intentie.

Hoe je de band wel herstelt

Het advies van de vier komt op één punt uit: doe het bewust, en probeer niet terug te keren naar wat het was. Benader je broer of zus met de nieuwsgierigheid die je voor een nieuwe kennis reserveert. Vraag waar iemand nu in gelooft, wat hij nu doet, wat er is veranderd.

Benoem de situatie hardop: we zijn elkaar kwijtgeraakt, ik vind dat niet fijn, ik wil er werk van maken.

Kijk eerst naar je eigen aandeel in de afstand voordat je contact zoekt.

Stuur een oprecht bericht zonder druk, en laat vertrouwen langzaam terugkomen.

Spreek af welk onderwerp buiten de relatie blijft, en breng het niet terug omdat het een paar maanden goed ging.

Lukt het samen niet, dan biedt gezinstherapie een veiliger omgeving voor het gesprek.

En als herstel niet lukt: verdriet over een verwaterde broer- of zusband is een normale reactie. Richt je op wat je zelf in de hand hebt, houd andere betekenisvolle relaties warm, en wees niet te streng tegen jezelf.

Feiten op een rij

In de Familiemonitor van december 2024 zei 28 procent van de 1.118 deelnemers bepaalde familieleden nooit meer te zien. In 57 procent van die gevallen ging het om een broer of zus. Van deze groep vond 76 procent het contact onherstelbaar en sloot bijna 40 procent iemand uit van de erfenis. In Duits zesjarig onderzoek maakte 28 procent van de deelnemers minstens één periode van vervreemding mee.

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