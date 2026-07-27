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Zelensky bezoekt dinsdag Amerikaanse Senaat

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 23:52
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Alle honderd leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dinsdag. Dat zeiden twee medewerkers van de Senaat.
Zelensky is dinsdag in Washington voor de begrafenis van de overleden senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens het bezoek van Zelensky over sancties tegen Rusland, waarvoor Graham zich had ingezet. Er zouden importheffingen van 500 procent worden geheven voor goederen uit landen die Russische olie en andere grondstoffen kopen. Later werd dit naar 100 procent bijgesteld.
Zelensky ontving Graham begin juli nog in de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Het was het tiende bezoek van de senator aan Oekraïne sinds de Russische inval.
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