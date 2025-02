Zelensky bezoekt Saudi-Arabië op woensdag

KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky brengt woensdag een bezoek aan Saudi-Arabië. Het gaat volgens de woordvoerder van de president om een officiële reis die al langer gepland stond.

Het bezoek van Zelensky en zijn echtgenote zou een dag na gepland overleg tussen Russische en Amerikaanse delegaties plaatsvinden. Die gaan het volgens het Kremlin in Saudi-Arabië hebben over het voorbereiden van mogelijk vredesoverleg over de oorlog in Oekraïne.

De Oekraïense leider had al bekendgemaakt dat hij plannen had om naar Saudi-Arabië af te reizen. Hij zou daar geen overleg hebben gepland met de Amerikanen of de Russen.