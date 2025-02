Belastingdienst in de fout: Baudet moet alsnog fors deel van Kamerinkomen inleveren

De Belastingdienst is vergeten om melding te maken heeft van het bedrag dat Thierry Baudet nog moet terugstorten vanwege neveninkomsten uit 2021. Eerder bleek al dat de partijleider van Forum voor Democratie zijn extra inkomsten niet wilde doorgeven; nu krijgt hij hiervoor alsnog de maximale boete van 41.495 euro. Hij is het eerste Kamerlid dat gedwongen wordt om het maximale bedrag terug te betalen.

Thierry kwam er bijna mee weg, maar nu erkent de Belastingdienst de fout in de Volkskrant. “Het klopt dat er iets niet goed lijkt te zijn gegaan met een melding”, zegt een woordvoerder. De kwestie kwam aan het licht nadat de krant hierover vragen stelde.

Regels rond bijverdiensten

Kamerleden mogen naast hun politieke werk andere betaalde functies hebben. Als deze inkomsten hoger zijn dan 14 procent van hun salaris, moeten ze een deel van hun vergoeding terugstorten. Dit bedrag kan oplopen tot een derde van het Kamerinkomen.

Jaarlijks moeten Kamerleden hun bijverdiensten doorgeven. Wie dit langer dan zes maanden weigert, wordt automatisch gekort. In 2021 koos Baudet ervoor om niet mee te werken en vinkte hij dit aan op het formulier van de Tweede Kamer. Hij vindt dat “de Tweede Kamer zich niet moet bemoeien met individuele parlementariërs.”

Melding bij de griffier

De griffier van de Tweede Kamer had de korting moeten toepassen, maar kreeg geen bericht van de Belastingdienst over Baudets keuze. “Als Belastingdienst zullen wij daarom hiervan formeel alsnog melding maken bij de griffier,” laat de woordvoerder weten. Vervolgens zal Baudet te horen krijgen dat hij het bedrag moet terugbetalen.

Baudet heeft in 2023 opnieuw aangegeven niet mee te werken. Dit keer heeft de Belastingdienst de griffier wel op tijd geïnformeerd. Hierdoor zal Baudet ook over dat jaar maximaal worden gekort. In totaal moet hij zo’n 85.000 euro terugbetalen.

85.000 euro boete

Hij is niet de enige die geld moet inleveren. Eerder onderzoek van BNR wees uit dat meerdere Kamerleden een deel van hun salaris moeten terugstorten, omdat ze hun neveninkomsten te laat hebben opgegeven.

Bron: BNR