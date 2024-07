Zelensky veroordeelt 'verschrikkelijke aanval' op Trump

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een video gereageerd op de moordaanslag op de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Hij spreekt van een "verschrikkelijke aanval" en een "weerzinwekkende misdaad" die veroordeeld moet worden.

"Het laat de ernstige wereldwijde uitdagingen zien waarmee de democratie wordt geconfronteerd", stelt de Oekraïense president. "Geweld in welke vorm dan ook, waar dan ook, mag nooit zegevieren. Ik heb er vertrouwen in dat Amerika deze moeilijke uitdaging het hoofd zal bieden." Zelensky wenst alle getroffenen sterkte en een spoedig herstel toe.

Zelensky, die eerder deze week bij de NAVO-top in Washington was, blikt in de video ook terug op de hulp die landen deze week aan Oekraïne hebben toegezegd. "Ik ben alle partners die ons steunen dankbaar", laat hij weten.