Scholz: verachtelijke aanval op Trump gevaar voor democratie

BERLIJN (ANP) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft op X de aanval op de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump veroordeeld. Hij noemt de moordaanslag "verachtelijk" en zegt dat dergelijk geweld een bedreiging vormt voor de democratie. Hij wenst Trump een spoedig herstel toe en laat weten in gedachten bij alle getroffenen te zijn.

Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock laat via hetzelfde platform weten dat ze enorm geschokt is door het nieuws. Ze spreekt van "donkere uren voor de Amerikaanse democratie". "In democratieën worden verkiezingen beslist op basis van stembiljetten en niet op basis van wapens", verklaart ze. Baerbock laat weten dat haar gedachten bij de slachtoffers zijn en ze wenst ze een spoedig herstel toe.

De Duitse justitieminister Marco Buschmann schrijft op X dat "geweld nooit een legitiem middel is om een ​​politiek conflict op te lossen". "Gelukkig heeft Donald Trump de moordaanslag overleefd."