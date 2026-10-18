Papiervisjes in huis? Waarom een schone woning ze niet tegenhoudt

Een grijs beestje schiet weg zodra je een boek optilt of een doos verschuift. Een zilvervisje, denk je waarschijnlijk. Maar het kan ook een papiervisje zijn . Dat vrijwel identieke insect voelt zich óók thuis in relatief droge kamers. En wie denkt het met extra stofzuigen wel op te lossen, komt vaak bedrogen uit: schoonmaken helpt, maar een gevestigde populatie verdwijnt er niet zomaar door.

Niet vies, maar comfortabel

Papiervisjes in huis betekenen niet automatisch dat je onvoldoende schoonmaakt. De insecten vinden schuilplaatsen in naden, kieren en tussen opgeslagen spullen. Warme plekken, bijvoorbeeld bij leidingen, maken een woning aantrekkelijk. Daardoor kunnen ook goed onderhouden huizen last krijgen van de ongewenste bewoners.

Het verschil met zilvervisjes is belangrijk. Zilvervisjes zijn sterk afhankelijk van vochtige omstandigheden. Papiervisjes kunnen juist ook in drogere ruimtes overleven. Alleen de badkamer beter ventileren is dus niet genoeg wanneer de beestjes zich ondertussen achter plinten of tussen dozen op zolder ophouden.milieucentraal+1

Je boekenkast is een voedselvoorraad

Papiervisjes zijn ongeveer 10 tot 15 millimeter lang en hebben een behaard lijf, lange antennes en drie dunne staartdraden. Ze lijken sterk op zilvervisjes, waardoor een snelle waarneming niet altijd voldoende is om ze uit elkaar te houden.

Voor mensen zijn ze ongevaarlijk: ze bijten of steken niet en brengen geen ziekten over. Voor je spullen kunnen ze wel vervelend zijn. Papier, boeken, behang en ook textiel kunnen worden aangetast. Vooral documenten of boeken die lange tijd ongestoord blijven liggen, verdienen daarom aandacht.

Een kartonnen doos met oude tijdschriften is dan ook geen ideale bewaarplek. Milieu Centraal adviseert kwetsbaar papier en boeken in goed afsluitbare kunststof dozen op te bergen. Daarmee scherm je de inhoud af voor de insecten.

Waarom poetsen niet voldoende is

Stofzuigen is niet zinloos. Je kunt er aanwezige dieren mee verwijderen en een opgeruimd huis maakt het gemakkelijker om schuilplaatsen te controleren. Maar de papiervisjes die je ziet, zijn niet noodzakelijk de enige exemplaren in huis. Andere kunnen in moeilijk bereikbare kieren zitten.

Ook een valletje is geen garantie dat het probleem is opgelost. Het vangt een deel van de dieren, terwijl elders in de woning nog papiervisjes kunnen achterblijven. De effectiefste aanpak begint daarom niet bij steeds harder poetsen, maar bij preventie: voedsel afschermen, schuilplaatsen beperken en onnodige warmte tegengaan.

Wat kun je zelf doen?

Berg boeken, documenten en tijdschriften die je weinig gebruikt op in afsluitbare kunststof dozen.

Laat geen stapels kranten of papier op de vloer liggen.

Dicht naden en kieren, zodat de insecten zich minder gemakkelijk door de woning kunnen verplaatsen.

Verwarm ruimtes met veel papier of boeken niet onnodig.

Ventileer goed en pak vochtproblemen aan, zeker wanneer het om zilvervisjes gaat.

Stofzuig regelmatig, ook op plekken waar je de beestjes ziet.

Blijven de dieren in grote aantallen terugkomen of ontstaat er schade, dan kan professionele bestrijding nodig zijn. Alleen de temperatuur of luchtvochtigheid verlagen biedt bij papiervisjes geen zekerheid dat ze verdwijnen.milieucentraal+1

Rukken ze echt op?

Papiervisjes werden in 2002 voor het eerst officieel in Nederland vastgesteld. Dat betekent niet dat ze toen pas arriveerden: bij die eerste wetenschappelijke beschrijving bleek dat de soort al op grote schaal binnenshuis voorkwam en eerder niet goed van het ovenvisje was onderscheiden.

Hoeveel Nederlandse woningen inmiddels papiervisjes herbergen, is niet duidelijk. Harde landelijke cijfers ontbreken. Een spectaculaire toename valt daardoor niet precies te onderbouwen. Wat wél vaststaat: een schoon huis sluit papiervisjes niet uit, en voor waardevolle boeken en documenten is goed opbergen verstandiger dan vertrouwen op de volgende schoonmaakbeurt.