Zes jaar cel en tbs voor online-ontucht met jongens

ROTTERDAM (ANP) - De 45-jarige Edwin G. uit Oudenbosch is dinsdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het online misbruiken van jonge kinderen, het maken, verspreiden en bezitten van kinderporno en deelname aan een criminele organisatie. G. heeft vijftien jaar geleden een website opgezet waarop kinderporno werd gedeeld tussen duizenden leden. Hij beheerde deze site en verdiende er veel geld mee.

De man deed zich via sociale media voor als jonge vrouw en misleidde jongens in de leeftijd van 8 tot 18 jaar om seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. Volgens de rechtbank heeft G. met zijn handelen "de geestelijke en fysieke integriteit van de slachtoffers in ernstige mate geschonden".

G. zit sinds vorig jaar vast. Op computers en andere gegevensdragers vond de recherche kinderpornografisch beeldmateriaal. De website (Boywankers) had zo'n 3000 geregistreerde gebruikers, in binnen- en buitenland.