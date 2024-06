Zeven doden door Russische aanval op Vilnjansk

KYIV (ANP/RTR) - Russische strijdkrachten hebben zaterdag een raketaanval uitgevoerd op het Oekraïense stadje Vilnjansk, ten noordoosten van Zaporizja. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko zijn daardoor zeven personen om het leven gekomen, onder wie twee kinderen. Er vielen zeker achttien gewonden.

Gouverneur Ivan Fedorov sprak van een terreurdaad. "Op klaarlichte dag, in het hart van de stad, geen militair doel in de buurt. Geen werkdag ook, dus veel mensen buiten ter ontspanning". Hij zei dat de schade aan belangrijke infrastructuur, een winkel en een wooncomplex aanzienlijk is. President Volodymyr Zelensky herhaalde zijn oproep aan westerse bondgenoten snel meer lange-afstandswapens en geavanceerde luchtafweer te sturen om een eind te maken aan deze "dagelijkse aanvallen".

Volgens de autoriteiten in Kyiv bombardeerden de Russen zaterdag ook dorpen in de regio Donetsk, met vier doden tot gevolg. De meeste slachtoffers vielen te betreuren in Zaritsjne. De politie van Dnipro, dat vrijdag onder Russisch vuur kwam te liggen, heeft het lichaam van een vrouw onder de puinhopen van een getroffen gebouw vandaan gehaald. Het aantal gewonden door de aanval liep op tot dertien.