Visma-renners Van Aert en Vingegaard blij met vorm bij Tourstart

RIMINI (ANP/Belga) - Wielrenners Jonas Vingegaard en Wout van Aert waren na afloop van de eerste Touretappe blij met hun vorm. Van Aert eindigde als derde in de etappe, omdat het uitgedunde peloton de twee vluchters, Romain Bardet en Frank van den Broek, niet meer wist bij te halen. "Het is jammer dat we de koplopers net niet wisten in te rekenen, want Wout had een mooie kans op de zege", zei de Deense titelverdediger.

Van Aert was ondanks het misgrijpen van de etappezege zichtbaar geëmotioneerd. "Dit doet veel deugd. Ik had niet kunnen voorspellen om op dit niveau te zijn. Op de momenten waar veel renners het moeilijk kregen, voelde ik me nog fris. Na de laatste helling besloten we om vol voor de ritzege te gaan. De samenwerking met andere ploegen kwam er, maar de twee koplopers bleven uit de greep. Chapeau daarvoor."

Beide renners staan in de Tour de France met vraagtekens aan de start. Van Aert kwam zwaar ten val in Dwars door Vlaanderen en maakte na bijna twee maanden zijn rentree in de Ronde van Noorwegen. Hij reed verder alleen het Belgisch kampioenschap. Vingegaard crashte heel hard in de Ronde van Baskenland en staat in de Ronde van Frankrijk aan de start zonder wedstrijdkilometers in de benen.

Zware periode

"Ik heb een erg zware periode gehad na de val. Ik kom van ver", zei Van Aert. "Ik kwam naar deze Tour met veel twijfels, maar naarmate de etappe vorderde vond ik het vertrouwen terug. Ik begon er in te geloven, waarna de jongens vol voor me reden. Ik ben trots op hoe we presteerden vandaag."

Vingegaard was ook tevreden na de etappe waarin hij niet in problemen raakte. "Zowel Wout als ik voelde zich in orde vandaag. Daar moeten we blij mee zijn. Ik kijk alvast positief naar de komende drie weken."

Ploeggenoot Wilco Kelderman kwam ten val in de etappe. De 33-jarige renner had wonden op zijn linkerschouder en elleboog en vertelde dat het een harde val was geweest nadat hij in een afdaling was weggegleden. Volgens het medisch overzicht van de Tourorganisatie liep hij meerdere kneuzingen, bloeduitstortingen en schaafwonden op.