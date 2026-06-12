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Zeven gewonden door explosie en brand Amsterdam Nieuw-West

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 4:45
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AMSTERDAM (ANP) - Zeven mensen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een explosie en brand bij een flatgebouw aan de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West. Een van de slachtoffers is zwaargewond. Dat meldt de gemeente Amsterdam. Het aantal gewonden kan nog oplopen.
De explosie vond kort na middernacht plaats in een bijgebouw van de flat. Daardoor ontstond een grote brand en is een deel van het gebouw ingestort. Het flatgebouw is ontruimd en ongeveer 150 bewoners worden opgevangen in het Stadsloket Nieuw-West, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Er zijn bussen ingezet om bewoners naar de opvanglocatie te brengen. Ze krijgen daar psychosociale hulp.
Er zijn meerdere specialistische hulpverleningsteams aanwezig. Het zogeheten Specialisme Technische Hulpverlening assisteert bij de instorting en het Urban Search and Rescue (USAR) zoekt met speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plaatse voor onderzoek.
Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De politie en brandweer doen onderzoek. Daarbij wordt rekening gehouden met alle opties.
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