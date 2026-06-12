ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brand Amsterdam Nieuw-West geblust, zoekactie begonnen

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 5:17
anp120626006 1
AMSTERDAM (ANP) - De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West is geblust. Dat meldt de gemeente. De brandweer heeft nog geen sein brand meester afgegeven.
De brand brak uit na een explosie in een bijgebouw onder de flat. Daarbij vielen zeker zeven gewonden, van wie één zwaargewond. Hulpverleners zijn begonnen met een zoekactie naar mogelijke slachtoffers. Zij maken eerst gebruik van een drone en daarna van speurhonden. Een team van het Urban Search and Rescue (USAR) is aanwezig.
De Osdorper Ban is deels afgesloten. Het gebied rond het gebouw is afgezet met hekken, zodat hulpverleners ruimte hebben voor hun werk.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534247913

Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

a7071664-e06e-4106-adb4-a71befb7fce5

Pas op voor ‘gratis geld’ op je voorruit: zo voorkom je dat oplichters op vakantie toeslaan

109712857_m

Waarom verdienen orthodontisten zo belachelijk veel?

166836355_m

40 procent van je geluk heb je zelf in de hand: psychologen onthullen de sleutel

177483596_m

Psychologen: deze relatiemythe maakt meer kapot dan u denkt

195919422_m

Doorbraak in het lab: zo zijn oude smartphone- en EV-batterijen weer zo goed als nieuw

Loading