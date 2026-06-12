Brand Amsterdam Nieuw-West geblust, zoekactie begonnen

AMSTERDAM (ANP) - De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West is geblust. Dat meldt de gemeente. De brandweer heeft nog geen sein brand meester afgegeven.

De brand brak uit na een explosie in een bijgebouw onder de flat. Daarbij vielen zeker zeven gewonden, van wie één zwaargewond. Hulpverleners zijn begonnen met een zoekactie naar mogelijke slachtoffers. Zij maken eerst gebruik van een drone en daarna van speurhonden. Een team van het Urban Search and Rescue (USAR) is aanwezig.

De Osdorper Ban is deels afgesloten. Het gebied rond het gebouw is afgezet met hekken, zodat hulpverleners ruimte hebben voor hun werk.