Oud-president Zuid-Korea krijgt 30 jaar cel in dronezaak

SEOUL (ANP/RTR) - Een rechtbank in Seoul heeft voormalig Zuid-Koreaans president Yoon Suk Yeol veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf. Volgens persbureau Yonhap achtte de rechtbank bewezen dat Yoon opdracht gaf tot dronevluchten boven de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang om een aanleiding te creëren voor het uitroepen van de staat van beleg eind 2024.

Yoon ontkende tijdens het proces dat hij betrokken was bij de operatie. Aanklagers stelden dat de dronevluchten de spanningen met Noord-Korea opvoerden en de nationale veiligheid in gevaar brachten.

De zaak hangt samen met de politieke crisis die ontstond nadat Yoon op 3 december 2024 de staat van beleg afkondigde. Het parlement draaide die maatregel enkele uren later terug, waarna massale protesten volgden. Yoon werd uiteindelijk afgezet en sindsdien vervolgd in meerdere strafzaken. Eerder kreeg hij al levenslang.