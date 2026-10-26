Zit je bij Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis? Reken er dan op dat je basisverzekering in 2027 tussen de 8 en 9,3 procent duurder wordt. Voor een gewone naturapolis gaat het om zo'n €12 tot €15 per maand extra. Dat staat in een prognose per polis die vergelijkingssite Zorgwijzer vrijdag publiceerde.

Daarmee gaan de duurste polissen waarschijnlijk over de €190 per maand.

Zorgwijzer baseert de prognose op de eerste echte premie van het jaar. Woensdag maakte DSW bekend dat de basisverzekering daar in 2027 €173,25 per maand kost. Dat is €14,75 meer dan de €158,50 van nu. Volgens DSW is het de grootste premiestijging die de verzekeraar ooit heeft doorgevoerd.

Dit betaal je waarschijnlijk per polis

Zorgwijzer rekent met twee scenario's. Het lage bedrag gaat uit van de stijging die het kabinet verwacht (7,98 procent), het hoge van de stijging bij DSW (9,31 procent). Het gaat om de maandpremie bij het verplichte eigen risico. Voor de populairste naturapolissen ziet dat er zo uit:

CZ Zorg-op-maatpolis: nu €159,99, in 2027 €172,76 tot €174,88

nu €159,99, in 2027 €172,76 tot €174,88 Zilveren Kruis Basis Zeker: nu €159,25, in 2027 €171,96 tot €174,07

nu €159,25, in 2027 €171,96 tot €174,07 Menzis Basis: nu €156,25, in 2027 €168,72 tot €170,79

nu €156,25, in 2027 €168,72 tot €170,79 VGZ Ruime Keuze: nu €154,25, in 2027 €166,56 tot €168,60

Met een combinatiepolis zit je boven de €185

Een combinatiepolis is al duurder. Omdat Zorgwijzer met een percentage rekent, stijgt hij in euro's ook harder:

CZ Zorgvariatiepolis: nu €177,50, in 2027 €191,67 tot €194,02

nu €177,50, in 2027 €191,67 tot €194,02 Zilveren Kruis Basis Exclusief: nu €176,45, in 2027 €190,54 tot €192,87

nu €176,45, in 2027 €190,54 tot €192,87 Menzis Basis Vrij: nu €175,75, in 2027 €189,78 tot €192,11

nu €175,75, in 2027 €189,78 tot €192,11 VGZ Eigen Keuze: nu €171,65, in 2027 €185,35 tot €187,62

Voor een stel loopt het al snel boven de €300 per jaar

Neem een stel dat allebei Zilveren Kruis Basis Zeker heeft. Volgens de prognose gaat ieder er €12,71 tot €14,82 per maand op vooruit. Samen is dat ruim €305 tot bijna €356 per jaar extra. Een stel bij DSW is volgend jaar €354 meer kwijt: twee keer de €177 die de premie daar per persoon per jaar stijgt, van €1.902 naar €2.079.

Daar komt het hogere eigen risico nog bij. Het verplichte eigen risico gaat in 2027 van €385 naar €400. DSW verlaagt dat, zoals elk jaar, met €10 voor zijn eigen verzekerden, die dus maximaal €390 betalen. De aanvullende verzekeringen blijven bij DSW even duur.

Waarom het meer is dan het kabinet dacht

Op Prinsjesdag rekende het kabinet met een gemiddelde premie van €169 per maand, een stijging van €12,50. DSW zit daar €2,25 boven, meldt de Consumentenbond. Dit jaar bleef de premie bij DSW gelijk dankzij een eenmalig overschot in het Zorgverzekeringsfonds. Dat valt nu weg, waardoor DSW de stijging van 2026 en 2027 in één keer doorberekent, meldt Keuze.nl.

Daarnaast noemt DSW de groeiende vraag naar zorg, hogere lonen in de zorg en een lager overheidsbudget voor onder meer wijkverpleging, ggz en ziekenhuiszorg. Om de stijging te beperken haalt DSW volgens Geld.nl €25 miljoen uit zijn reserves. In euro's is dit de grootste stijging, maar procentueel ging de premie in 2011 harder omhoog, met 10 procent tegen 9,3 procent nu, schrijft De Dagelijkse Standaard.

Wat de prognose niet zegt

Het is een schatting, geen vastgestelde premie. Elke verzekeraar rekent zelf, op basis van onder meer de verwachte zorgkosten en de eigen reserves. Wel bleek de premie van DSW in eerdere jaren vaak een goede graadmeter voor de rest van de markt, volgens Fiscalert. Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis zijn samen goed voor bijna 85 procent van alle verzekerden.

Een deel van de stijging vangt de zorgtoeslag mogelijk op. Het kabinet wil de maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande in 2027 verhogen van €129 naar €140 per maand. Voor partners gaat het volgens Zorgwijzer van €246 naar ongeveer €268. Dat zijn plannen, geen vastgestelde bedragen.

Tot wanneer kun je overstappen?

De andere verzekeraars moeten hun basispremie uiterlijk 12 november bekendmaken. VGZ heeft al laten weten dat het die dag doet. Op 19 november volgen de premies en dekkingen van de aanvullende verzekeringen. Opzeggen kan tot en met 31 december. Wat je nu betaalt en wat er al vastlag, lees je in ons eerdere stuk Zit je bij Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis? Dit betaal je nu en dit weet je al over 2027

De Consumentenbond raadt aan pas te vergelijken als alle premies bekend zijn. Kijk dan niet alleen naar de premie, maar ook naar de voorwaarden en naar welke zorgverleners je verzekeraar een contract heeft.