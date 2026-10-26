Over ruim twee maanden stappen grote pensioenfondsen als ABP en PME over op het nieuwe pensioenstelsel. Alles lijkt rond. De toezichthouder heeft groen licht gegeven en deze herfst krijgen deelnemers brieven met hun voorlopige bedragen.

Toch kan de oplopende rente nog roet in het eten gooien. Dat komt juist doordat het de fondsen financieel beter gaat, analyseert het FD.

Een pot van 1600 miljard

Bij de overstap, het zogeheten invaren, wordt het gezamenlijke vermogen van de fondsen omgezet in persoonlijke pensioenpotjes. In totaal gaat het om ruim 1600 miljard euro. Niet alleen het pensioen van werkenden gaat mee, ook de uitkeringen van mensen die al met pensioen zijn.

Die verdeling moet eerlijk uitpakken voor jong en oud. Een deel van het geld gaat naar compensatie voor werkenden van middelbare leeftijd. Zij hebben nadeel van het afschaffen van de doorsneesystematiek, het systeem waarin iedereen, jong en oud, dezelfde premie betaalt. Welke leeftijdsgroepen precies compensatie krijgen, verschilt per fonds.

Een ander deel gaat naar de solidariteitsreserve. Dat is een gezamenlijke buffer die klappen op de financiële markten moet opvangen.

Hogere rente, voller fonds

De dekkingsgraad laat zien hoeveel geld een fonds heeft tegenover wat het in de toekomst moet uitkeren. Als de rente stijgt, wegen die toekomstige verplichtingen minder zwaar en gaat de dekkingsgraad omhoog. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe meer geld er bij de overstap te verdelen is.

Dat is in principe goed nieuws. Het is een luxeprobleem, maar wel een probleem.

Als de rekensom niet meer klopt

Werkgevers en vakbonden hebben per fonds afgesproken hoe het geld wordt verdeeld. Daarbij hoort een bandbreedte waarbinnen de uitkomsten acceptabel zijn. Komt de dekkingsgraad daar ver boven uit, dan past de afgesproken verdeelsleutel misschien niet meer. Het fonds moet dan opnieuw rekenen, en werkgevers en vakbonden moeten mogelijk opnieuw om tafel.

Groen licht is dus geen eindpunt. Door veranderende marktomstandigheden kunnen de uitkomsten van de overstap soms sterk verschuiven. Fondsen moeten tot het laatste moment blijven nagaan of de overgang nog evenwichtig is. Valt het effect buiten de afgesproken bandbreedte, dan moeten ze dat zelf melden bij De Nederlandsche Bank.

ABP en PME zien nog geen probleem

ABP is met ruim drie miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland. Het fonds ziet de recente ontwikkeling van rente en dekkingsgraad nog ruim binnen de vooraf doorgerekende scenario's vallen. Wel blijft het de situatie nauwlettend volgen.

PME heeft al gerekend met een dekkingsgraad die ruim boven het huidige niveau ligt . Het fonds verwacht daar niet snel overheen te gaan. Daarbij komt dat veel fondsen hun renterisico deels afdekken. Hun dekkingsgraad beweegt daardoor minder sterk mee met de rente.

Wat betekent dit voor jou?