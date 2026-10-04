Zit je bij Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis? Dit betaal je nu en dit weet je al over 2027

Normaal weet je een week na Prinsjesdag ongeveer waar je aan toe bent. DSW maakt dan als eerste zijn nieuwe premie bekend en de rest van de markt volgt. Dit jaar bleef het stil. DSW stelde de bekendmaking op 17 september uit, omdat de hoogte van het eigen risico nog niet vaststond. Tot de premies er zijn, is wat je nu betaalt het beste vergelijkingspunt.

Waarom het zo lang duurt

Het minderheidskabinet kreeg na Prinsjesdag niet meteen duidelijkheid over het eigen risico. Zonder dat bedrag kan een verzekeraar zijn premie niet goed uitrekenen. Inmiddels ligt het vast: het verplicht eigen risico gaat in 2027 van 385 naar 400 euro. De verzekeraars hebben nu tot uiterlijk 12 november om hun basispremie bekend te maken. Voor de aanvullende verzekering is dat 19 november.

Vast staat alleen dat het eigen risico omhooggaat. Voor de premie wacht iedereen op DSW.

Vier concerns, bijna de hele markt

Achmea met Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis verzekeren samen bijna 85 procent van Nederland. Dit betaal je er in 2026 voor de basisverzekering, bij het verplichte eigen risico en zonder collectiviteitskorting:

Verzekeraar Goedkoopste polis 2026 Duurste polis 2026 Zilveren Kruis € 153,95 € 176,45 VGZ € 149,90 € 171,65 CZ € 156,95 € 159,99 Menzis € 151,25 € 175,75 DSW € 158,50 € 158,50

De goedkoopste basisverzekering op de hele markt kost 142,40 euro per maand, de duurste 185 euro. Dat is 511 euro per jaar verschil voor precies dezelfde wettelijke dekking.

En nu de ironie: die goedkoopste polis komt gewoon uit de stal van de grote vier. VinkVink hoort bij Menzis, en Nationale-Nederlanden, met 142,45 euro de nummer twee, valt onder CZ. Ook CZdirect kost met 148,95 euro acht euro per maand minder dan de goedkoopste polis van CZ zelf.

Wie trouw blijft aan het moederbedrijf, kan via een ander label toch flink besparen.

Wat al vastligt voor 2027 Verplicht eigen risico: 400 euro. Vrijwillig eigen risico: maximaal 500 euro extra, dus in het slechtste geval 900 euro. Het kabinet rekent met een gemiddelde premie van 169 euro per maand, 12,50 euro meer dan dit jaar. Basispremies uiterlijk 12 november, aanvullende verzekeringen uiterlijk 19 november.

Tot wanneer je kunt overstappen

Je zegt je zorgverzekering uiterlijk 31 december op en hebt dan tot 1 februari om een nieuwe af te sluiten. Veel Nederlanders laten die kans liggen: vorig overstapseizoen stapte 6,4 procent van de verzekerden over.

Let bij vergelijken niet alleen op de premie. Een goedkope naturapolis vergoedt niet-gecontracteerde zorg vaak maar voor een deel. Wie een vaste fysiotherapeut of specialist heeft, kijkt eerst of die gecontracteerd is.

Wat je nu al doet

Zoek je huidige premie op en noteer hem. Dat is straks je ijkpunt.

Collectief verzekerd via je werkgever? Reken het na. Gemiddeld was een collectieve polis dit jaar zelfs 23 euro per jaar duurder dan een individuele.

Zet 12 november in je agenda, en 31 december als uiterste opzegdatum.

Vergelijk ook binnen je eigen concern: soms zit de besparing in een ander label.

De premie voor 2027 komt later dan je gewend bent. Gebruik die tijd om je huidige polis eens goed te bekijken.

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