In Frankrijk en België gaan al weken mensen de straat op. Zaterdag 24 oktober greep de politie daar opnieuw in. Dan vraag je je misschien af: verdient een Nederlandse agent meer of minder dan een Belgische inspecteur of een Duitse Polizeimeister? Bij de start scheelt het minder dan je zou denken. De Duitser begint met het hoogste bedrag, maar daar zit een addertje onder het gras.

Hij werkt namelijk ook flink meer uren.

Zoveel krijgen ze als ze net beginnen

Dit zijn de bruto maandsalarissen van een beginnende agent in de drie landen, zonder toeslagen:

Nederland: minimaal €2.941 voor een agent op mbo 4-niveau in schaal 6 (peildatum 1 september 2026), volgens de politie zelf.

minimaal €2.941 voor een agent op mbo 4-niveau in schaal 6 (peildatum 1 september 2026), volgens de politie zelf. België: €2.926,53 voor een beginnende inspecteur zonder anciënniteit, volgens loongegevens die Nieuws365 op een rij zette.

€2.926,53 voor een beginnende inspecteur zonder anciënniteit, volgens loongegevens die Nieuws365 op een rij zette. Duitsland: €3.138,37 voor een Polizeimeister bij de Bundespolizei (A7, Stufe 1), het bedrag dat sinds mei 2026 wordt uitbetaald.

Op papier ligt de Duitser zo'n €200 per maand voor. Een Belgische inspecteur en een Nederlandse agent zitten bij de start bijna gelijk, met een verschil van ongeveer €15.

Nederland: na twee jaar al hoofdagent

Heb je al werkervaring voordat je bij de politie begint, dan kan je startsalaris volgens de politie oplopen tot €3.469. Na twee jaar stroom je door naar schaal 7. Als hoofdagent kun je daar groeien tot maximaal €4.418. Een brigadier zit in schaal 8, met een salaris dat volgens Salaristabel.nl loopt van €3.207 tot €4.976.

Een volle werkweek is bij de Nederlandse politie 36 uur. Per 1 september gingen de salarissen met 2 procent omhoog. Dat hoort bij een cao met in totaal 8,5 procent loonsverhoging, plus twee eenmalige uitkeringen van €1.100 bruto. Bovenop het salaris komt het Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,86 procent van je brutosalaris, meldt Dienstplatform. Daarnaast krijg je onregelmatigheidstoeslag.

België: inspecteur groeit langzaam door

Een Belgische inspecteur verdient na één jaar €2.986,71 bruto en na zes jaar €3.392,80. Een agent van politie, een lagere graad dan de inspecteur, begint op €2.707,32 en zit na zes jaar op €3.036,05. Het maximum voor een agent of inspecteur met veel anciënniteit ligt rond €5.227 bruto per maand. Policier.be baseert dat op cijfers van Trajektoire.

Netto houdt een Belgische agent minder over dan die brutobedragen doen vermoeden. De politievakbond ACOD rekende voor de RTBF uit dat een alleenstaande inspecteur met tien jaar ervaring een basisloon van €2.027 netto per maand krijgt. Daar zitten vaste vergoedingen voor uniform, telefoon en standplaats al in. Toeslagen voor nacht-, weekend- en feestdagwerk komen er nog bij.

Duitsland: hoogste startloon, maar 41 uur per week

Een Polizeimeister bij de Bundespolizei groeit in A7 door tot €3.900,87 in Stufe 8. Daar komt een Polizeizulage bij van €95 na één dienstjaar en €228 na twee jaar. De deelstaten hebben elk hun eigen tabel. Bij de deelstaten ligt het startsalaris in A7 tussen ongeveer €2.890 en €3.225 bruto. In Noordrijn-Westfalen verdient een Polizeimeister in Stufe 3 €3.215,64, plus €127 politietoelage.

Duitse agenten zijn ambtenaar met de status van Beamte. Daardoor betalen ze geen premie voor pensioen en werkloosheid, maar ze moeten zich wel particulier verzekeren tegen ziektekosten. Een dertiende maand krijgen ze niet: bij Bundesbeamte is die al in het grondsalaris opgenomen. Ook werken ze langer. Bij de Bundespolizei geldt een werkweek van 41 uur. Dat geldt ook in Baden-Württemberg, Hessen, Noordrijn-Westfalen en Sleeswijk-Holstein. In de meeste andere deelstaten werken ambtenaren 40 uur.

Per uur ligt de Nederlander voor

Reken je het startsalaris om naar een uurloon, dan draait de vergelijking om. Een Nederlandse agent werkt gemiddeld zo'n 156 uur per maand en verdient daarmee ongeveer €18,85 bruto per uur. Een Polizeimeister bij de Bundespolizei maakt met 41 uur per week ruim 177 uur per maand. Dat komt neer op zo'n €17,66 per uur.

Pas na twee dienstjaren, met de volle Polizeizulage erbij, komt de Duitser per uur net boven het Nederlandse startbedrag uit. Ondertussen krijgt de Nederlander zijn IKB nog boven op zijn salaris.

Wat de cijfers niet zeggen

Dit zijn basissalarissen. Toeslagen voor onregelmatige diensten, overwerk en inzet bij grote evenementen kunnen per maand veel uitmaken, en die verschillen per land en per rooster. Ook netto loopt het uiteen, omdat belasting en premies in elk land anders werken. De Belgische bedragen komen bovendien uit gepubliceerde looninformatie en niet rechtstreeks uit een officiële tabel. Je mag ze dus zien als indicatie.

Wil je weten hoe andere publieke beroepen zich tot de buurlanden verhouden? Lees dan ook Wat verdienen leraren? Dit is het salaris in Nederland en omliggende landen en Wat verdient een verzorgende of verpleegkundige? Dit is het salaris in Nederland, België en Duitsland.