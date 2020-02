Ron Jans zong mee met een liedje, gebruikte het N-woord en moet nu terugtreden als trainer: “Ik ben er kapot van”

Ron Jans zong mee met een liedje in de kleedkamer van de Amerikaanse club FC Cincinatti waar hij trainer is. In de songtekst kwam het N-woord voor, hij sprak het per ongeluk uit en nu moet hij tijdelijk terugtreden van de club wegens racisme. Jans is er kapot van vertelt hij in een eerste reactie aan het AD.

“Ik ben inderdaad wat onhandig geweest door een stukje tekst mee te zingen”, vindt Jans ook zelf. “Maar nu wordt van iets onhandigs iets heel groots gemaakt.”

De oud-trainer van FC Groningen benadrukt dat hij absoluut niet racistisch is. “Echt waar, ik haat slavernij, discriminatie en racisme”, zegt Jans. “Als ik kan helpen dat te bestrijden in de samenleving, dan doe ik heel graag mee. Ik heb onder meer het Apartheid Museum bezocht, heb veel films en boeken over dit onderwerp gekeken en gelezen.”

“Ik voel me niet schuldig. Want ik bén geen racist,” vervolgt Jans. “Wat ik heb gedaan is in Amerika toch enigszins onhandig. Maar tussen een onhandige actie en wat er nu allemaal gebeurt – dat is niet te bevatten. Ik vind het echt hartstikke jammer, want ik heb het enorm naar mijn zin in Amerika. Deze hele situatie voelt gewoon zó vreemd aan.”

Jans is tijdelijk teruggetreden in afwachting van de uitkomst van een onderzoek. Daarvan wordt zondag de uitkomst verwacht.