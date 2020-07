Epke Zonderland: “Vroeger zou ik mijn dochter niet hebben laten turnen”

Er is veel ophef in de turnwereld, omdat meerdere topturnsters enkele coaches hebben beschuldigd van fysieke en geestelijke mishandeling. Epke Zonderland vertelt nu aan de NOS dat hij ook zag dat er ‘iets niet goed was’.

Onder meer de vader van topturnster Sanne Wevers, Vincent Wevers, is door oud-turnster Joy Goedkoop beschuldigd van mishandeling. “Er was op dagelijkse basis sprake van kleineren, schelden, boos worden. Ik ben ook geslagen en geschopt door hem,” aldus Goedkoop. Wevers herkent zich niet ‘in het fysieke gedeelte’ zei ze gisteren in een emotioneel interview met de NOS. Wel geeft ze toe: “Niet alles is koek en ei, nog steeds wordt daaraan gewerkt.”

“Schokkend,” zegt Zonderland. “Het zijn heftige verhalen die naar buiten komen. Het is een duidelijk signaal hoe het is geweest. Dat er iets niet goed was in die tijd.” Hij benadrukt net als Wevers dat het een andere tijd was dan nu. “Het was best wel een streng regime. Soms werd er geschreeuwd en er was heel veel focus op het gewicht van de dames. Het zijn wel dingen die niet goed waren en die zeker anders zijn op dit moment.”

Ook geeft hij toe: “Ik heb weleens gedacht: ik hoef later mijn dochter niet op turnen te hebben, want dat vind ik te heftig. Daar denk ik nu anders over. Als ik zie hoe het nu gaat denk ik: prima.”