Bertens roemloos ten onder in vierde ronde Roland Garros

Tennisster Kiki Bertens is roemloos uitgeschakeld op Roland Garros. De als vijfde geplaatste Nederlandse stapelde fout op fout in haar partij in de vierde ronde tegen de onbekende Italiaanse Martina Trevisan en verloor in twee sets: 4-6 4-6.

Bertens had zich voor de tweede keer in haar carrière voor de kwartfinales van het grandslam in Parijs kunnen plaatsen, maar in de partij tegen de nummer 159 van de wereld kwam ze geen moment in de buurt van een plek bij de laatste acht. Niet Bertens toonde de van haar bekende vechtlust, het was juist de Italiaanse die karakter toonde en de Wateringse niet in haar spel liet komen.