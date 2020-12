Kickbokser Hari knock-out bij rentree in ring

Kickbokser Badr Hari heeft zijn rentree in de ring niet met een overwinning gevierd. De Amsterdammer, uitkomend voor Marokko, ging in zijn gevecht tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi knock-out.

Hari sloeg zijn tegenstander in de tweede ronde nog tegen de grond. De Roemeen kreeg acht tellen en herstelde zich in het begin van de derde ronde van drie minuten. Hij raakte Hari zo hard dat de Amsterdammer moest gaan zitten. Hari was zo aangeslagen dat hij even later weer naar de grond moest en niet meer opstond. Hari leed zijn 15 nederlaag in 107 wedstrijden.

Toeschouwers waren vanwege het coronavirus niet welkom in Rotterdam Ahoy, een locatie die door organisator Glory zorgvuldig geheim was gehouden. Ook de fanatieke leden van 'Badr Army', het supportersleger van Hari, moesten het gevecht via een stream volgen. Dat is toch even anders dan met z'n allen rond de ring.

'Het is zo voorbij'

Hari waarschuwde zijn fans vrijdag rond de weging en staredown op anderhalve meter afstand al met veel bravoure. "Ga niet naar toilet, haal niets te drinken want het is zo voorbij", luidde zijn boodschap. De Amsterdammer, uitkomend voor Marokko, dacht Adegbuyi al in de eerste ronde knock-out te kunnen schoppen of slaan.

Verliezen was geen optie voor de 36-jarige Hari. Toch stond er voor hem wel druk op de wedstrijd tegen de nummer 3 van de wereldranglijst, achter wereldkampioen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik die elkaar eind januari treffen. Met alleen een grote mond houdt niemand zich staande in de wereldtop.

Explosieve vechter

Hari is niet meer de explosieve vechter die met veel aanvalslust en spektakel Remy Bonjasky, Semmy Schilt en Peter Aerts aan het wankelen bracht. Maar hij is nog wel heel goed, als zijn lichaam hem niet in de steek laat. Maar juist dat gebeurde in zijn laatste twee verloren gevechten om de wereldtitel tegen Rico Verhoeven. Hari kwam in beide partijen op voorsprong, maar moest met een gebroken arm en kapotte enkel opgeven.

Alleen winst op Adegbuyi kon Hari een flinke stap dichter bij een gevecht om de wereldtitel tegen Verhoeven of Ben Saddik brengen. Organisator Glory wil niets liever, want geen vechter genereert zoveel aandacht als Hari, Maar 'Bad Boy' redde het niet. Hij had het lastig in de eerste ronde, was de baas in de tweede ronde, maar moest zich gewonnen geven in de derde ronde.