Turnvedette Simone Biles meldt zich af voor de finale van de meerkamp

Turnvedette Simone Biles heeft zich bij de Olympische Spelen afgemeld voor de finale van de meerkamp. De titelverdediger trok zich dinsdag terug uit de landenwedstrijd. Aanvankelijk werd gemeld dat de 24-jarige Amerikaanse een "medisch probleem" had, maar later verklaarde Biles zelf dat ze kampte met mentale problemen.

Zonder hun grootste troef moesten de Amerikanen het goud in de landenwedstrijd aan Rusland laten. Biles won bij de vorige Spelen in Rio de Janeiro vier gouden medailles, onder meer op de meerkamp. Ze had zich als doel gesteld om in Tokio zes titels te pakken.

Na de kwalificaties, waarin ze de hoogste score had neergezet, liet Biles echter al weten last te hebben van de druk. "Ik voel echt alsof ik momenteel de last van de hele wereld op mijn schouders heb. Ik veeg het weg en doe alsof het geen invloed op me heeft, maar verdorie, soms is het zwaar. De Olympische Spelen zijn geen grapje."

Volgens de Amerikaanse gymnastiekfederatie wordt per dag bekeken of Biles in staat is om in Tokio volgende week wel aan de toestelfinales mee te doen. "We steunen deze beslissing van Simone en juichen haar moed toe om haar welzijn voorop te stellen. Haar moed laat maar weer eens zien waarom ze een rolmodel is voor zovelen", aldus USA Gymnastics.

De plek van Biles in de meerkampfinale wordt overgenomen door landgenote Jade Carey, die in de kwalificatie de negende score had neergezet. Aangezien er per land maximaal twee turnsters mogen meedoen aan de finale, was Carey afgevallen. Lieke Wevers is de eerste reserve voor de finale met 24 turnsters, Eythora Thorsdottir de tweede.