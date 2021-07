Wat is er aan de hand met Simone Biles?

Simone Biles trok zich eerst terug uit de landenfinale en vandaag ook uit de meerkamp in Tokio. De Amerikaanse topturnster zegt last te hebben van psychische problemen.

Het ging mis bij de sprong. Biles staat bekend om haar technische superioriteit en beheersing in de lucht. Wat er dus bij de sprong gebeurde was erg ongewoon voor 's werelds bekendste turnster. Zelf weet ze beter dan wie dan ook dat het meer was dan een ongelukkige landing en dus trok ze haar conclusies. Haar routines zijn zo ingewikkeld en gevaarlijk dat ze serieus kans loopt op ernstige verwondingen als ze doorturnt terwijl ze haar hoofd er niet volledig bij heeft.

"Je moet er voor 100 procent zijn," vertelde Biles dan ook na afloop aan de pers. "Als dat niet zo is, raak je gewond. Vandaag was het erg stressvol, ik stond te trillen, ik kon niet slapen. Ik heb me nog nooit zo gevoeld voor een wedstrijd. En ik probeerde nog wel gewoon lol te hebben. Maar toen ik begon dacht ik: Nee, het mentale aspect is er niet." Ze zei later nog: "Het is klote als je tegen je eigen hoofd vecht."

Een oud-trainer, Robert Andrews, zegt tegen CNN dat Biles mogelijk haar vertrouwen verloren heeft als gevolg van jarenlange stress. "Ik zag de paniek in haar ogen toen ze landde na de sprong. Waar ben ik in godsnaam, straalde ze uit. Toen ze daarna besloot zich terug te trekken was ik alleen maar trots."

Andrews legt uit: "Op een zeker moment zegt je hoofd: het is niet veilig voor jou om te doen wat je normaal doet." Hij noemt het erg verstandig dat ze stopte. 'Het werd een veiligheidsissue."

Andrews noemt het verschuiven van de Spelen met een jaar als belangrijke stressfactor voor Biles, die mogelijk daarna wil stoppen, maar ook de Black Lives Matter-beweging in de VS zou druk op haar leggen, net als de problemen in de Amerikaanse turnwereld, onder meer met de misbruikzaak van turnarts Larry Nassar.