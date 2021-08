Zeilster Bouwmeester: brons resultaat van gevecht met mezelf

Zeilster Marit Bouwmeester zou normaal een zilveren of bronzen medaille snel wegstoppen. In het leven van de 33-jarige Friezin draait alles om winnen. "Daarom sta ik hier een beetje met gemengde gevoelens", vertelde ze zondag in de Baai van Enoshima waar ze na "een gevecht met vooral mezelf" zich moest neerleggen met de derde plek op de Spelen van Tokio.

In Rio was ze de verwachte olympisch kampioene in de Laser Radial, vier jaar na het zilver van Londen 2012. Bouwmeester is ook viervoudig wereldkampioen. "Ik merk aan me dat het moeilijk voor me is het brons te vieren. Dat is niet mijn sportovertuiging. Ik zeg altijd: er is maar één plek die telt. Maar dit was een week van 'battles', met veel ups en downs. Maar de grootste strijd heb ik met mezelf moeten leveren. Dat maakt het pijnlijk. Het was soms briljant maar er waren ook grote fouten", doelde ze onder meer op een diskwalificatie halverwege het toernooi en een fout bij de start van de medalrace.