Verstappen pakt poleposition voor beslissende race in Abu Dhabi

Max Verstappen begint de allesbeslissende slotrace in de Formule 1 van poleposition. De coureur van Red Bull troefde in de kwalificatierace voor de Grote Prijs van Abu Dhabi zijn grote rivaal Lewis Hamilton af en deelde met de snelste ronde een mentale tik uit aan de regerend wereldkampioen.

Verstappen klokte de snelste ronde in zijn Red Bull, terwijl Hamilton in zijn Mercedes de tweede tijd neerzette. Het verschil was behoorlijk groot, bijna 4 tienden van een seconde.

Hamilton en Verstappen maken zondag in de slotrace van het seizoen uit wie de nieuwe wereldkampioen wordt. Het is 47 jaar geleden dat de Formule 1 in de laatste race wordt beslist met twee coureurs die in punten gelijkstaan.