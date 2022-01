Is er gerommeld met de ‘positieve’ PCR-test van Djokovic?

Dé reden waarom Novak Djokovic toch Australië in mag om de Australian Open te spelen, is een positieve PCR-test van 16 december. Maar Der Spiegel heeft nu ontdekt dat er mogelijk gerommeld is met de data en de test zelf.

Volgens digitale data, die Duitslands belangrijkste weekblad inzag, dateert de test namelijk niet van 16 december maar van 26 december. Dat blijkt uit een automatisch toegekend tijdstip in het Servische systeem, dat normaal direct na het testresultaat verschijnt.

De advocaten van Djokovic presenteerden nog een tweede test, die negatief was, als bewijs dat de tennisser weer genezen zou zijn. Volgens de documenten is deze test van 22 december en dat wordt ook bevestigd door het digitale tijdstip.

De testresultaten bevatten ook QR-codes, maar toen Der Spiegel die scande, gebeurde er iets vreemds. Maandag rond half 2 's middags gaf de scan van de code van 16 december een negatief testresultaat. Een uur later verscheen er ineens 'positief' in het scherm.

Het testnummer

Er is nog aanvullend bewijs dat er is gesjoemeld met de testresultaten. Iedere test krijgt een nummer. Die van Djokovic van 16 december was 7371999. Maar de negatieve test van 22 december had een nummer dat 50.000 cijfers lager was.

In het Servische systeem - net als in vrijwel elk ander systeem - zijn de nummers oplopend. Volgens IT-experts is het dan ook vrijwel zeker dat de negatieve test vóór de positieve test is uitgevoerd en niet erna, zoals het team van Djokovic claimt. Dat wordt nog logischer als je weet dat er tussen 22 en 26 december ongeveer 50.000 tests zijn uitgevoerd in Servië.

"Gebaseerd op dit bewijs is de meest waarschijnlijke verklaring dat het positieve testresultaat aan de Servische database is toegevoegd op 26 december en niet op de 16de," aldus de Duitse experts. Het zou betekenen dat iemand in het systeem de datum heeft aangepast van de PCR-test. Het enige bewijs waarom Djokovic Australië in zou mogen, wordt daarmee nog wankeler.

Djokovic en zijn advocaten wilden bij Der Spiegel niet reageren op de bevindingen.