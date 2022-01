Djokovic: extreem teleurgesteld, neem tijd om te herstellen

Novak Djokovic is "extreem teleurgesteld" in het oordeel van het federale gerechtshof in Melbourne. De Servische tennisser kreeg zondag te horen dat de beslissing van de Australische minister van Immigratie om zijn visum in te trekken blijft staan en dat betekent dat hij het land moet verlaten. "Ik neem wat tijd om bij te komen en te herstellen, voordat ik hier verder op ga reageren", aldus de nummer 1 van de wereld in een korte verklaring. "Ik ben extreem teleurgesteld door deze uitspraak, waardoor ik niet in Australië kan blijven om mee te doen aan de Australian Open. Ik respecteer de beslissing van de rechtbank en zal meewerken met de relevante autoriteiten wat betreft mijn vertrek uit het land. Het voelde niet fijn dat de focus de afgelopen weken op mij lag. Ik hoop dat we ons nu allemaal kunnen focussen op het spel en het toernooi waar ik van houd. Ik wens de spelers, officials, stafleden, vrijwilligers en alle fans het beste voor dit toernooi. Tot slot wil ik mijn familie, vrienden, team, supporters en al mijn mede-Serviërs bedanken voor jullie steun. Jullie waren een bron van kracht voor me."