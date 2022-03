Promes verdacht van drugshandel. Daarom afgeluisterd door politie

Quincy Promes zou betrokken zijn bij drugshandel. De oud-Ajacied werd daarom afgeluisterd door de politie. Zo kregen ze bewijs dat Promes zijn neef met een mes had neergestoken, melden opsporingsbronnen aan de Telegraaf.

Promes zou via de afgetapte telefoon aan zijn familie hebben bekend dat hij zijn neef op een familiefeest in juli 2020 neerstak. Hij zou zelfs van plan zijn geweest hem te vermoorden. De profvoetballer (30) werd op dat moment al verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie.

De politie zou Promes, die vijftig keer voor het Nederlands elftal speelde, willen arresteren, volgens de bronnen, maar dat wordt bemoeilijkt omdat hij momenteel voor Spartak Moskou speelt en dus in de Russische hoofdstad verblijft. Familieleden van hem zitten al vast.

De familie zou geïnvesteerd hebben in een partij van 4000 kilo cocaïne, die in april vorig jaar werd onderschept door de politie in Antwerpen. De drugs hadden een groothandelswaarde van 120 miljoen euro. De straatwaarde is dus nog veel hoger.